Sci alpino | Mondiali di Cortina a porte chiuse La decisione del Comitato Tecnico Scientifico | limiti agli atleti

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021) Idi sci2021 si disputeranno a. La rassegna iridata, in programma ad’Ampezzo dall’8 al 21 febbraio, non potrà godere della presenza del pubblico all’arrivo e lungo il pendio. Questa è lapresa dalche si è riunito nelle ultime ore. L’evento potrà andare regolarmente in scena, ma dovrà fare i conti con strettissime misure di contenimento del contagio da Covid-19. Una serie di raccomandazioni per arginare l’emergenza sanitaria verrà definita nella prossima settimana, si parla già di obbligare glia restare nella località dolomitica per il minor tempo possibile, onde evitare assembramenti e limitare il pericolo di contagio. L’evento ...