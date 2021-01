Romano Prodi: "Matteo Renzi come Fausto Bertinotti, vuole solo rompere" (Di martedì 12 gennaio 2021) “Quello che sta avvenendo mi ricorda tante cose. Quando io mi trovai nel mio primo governo con Bertinotti io tentavo di mediare ma lui aveva un altro obiettivo: a me sembra che Renzi abbia assolutamente lo stesso obiettivo di Bertinotti, cioè rompere”. Lo dice l’ex premier Romano Prodi intervenendo a Di Martedì di Giovanni Floris su La 7. “Succede questo quando in una coalizione un partito vede che in qualche modo la coalizione gli toglie voti, più bene va la coalizione più il partito ha dei problemi e allora reagisce prima che sia troppo tardi. Questo è il fenomeno che avviene”, spiega l’ex premier. “In questo giorni Renzi ha detto anche tante cose giuste, ma ogni proposta che veniva accettata lui alzava ancora l’asticella. Se Conte avesse detto ‘mi vesto da muratore ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) “Quello che sta avvenendo mi ricorda tante cose. Quando io mi trovai nel mio primo governo conio tentavo di mediare ma lui aveva un altro obiettivo: a me sembra cheabbia assolutamente lo stesso obiettivo di, cioè”. Lo dice l’ex premierintervenendo a Di Martedì di Giovanni Floris su La 7. “Succede questo quando in una coalizione un partito vede che in qualche modo la coalizione gli toglie voti, più bene va la coalizione più il partito ha dei problemi e allora reagisce prima che sia troppo tardi. Questo è il fenomeno che avviene”, spiega l’ex premier. “In questo giorniha detto anche tante cose giuste, ma ogni proposta che veniva accettata lui alzava ancora l’asticella. Se Conte avesse detto ‘mi vesto da muratore ...

