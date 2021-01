(Di martedì 12 gennaio 2021) E’ statonei giorni scorsi, dagli agenti del XIV Distretto di Primavalle diretto da Tiziana Lorenzo, un vero e proprio supermercatoin un appartamento in zona Ottavia.diAppostamenti, pedinamenti, una pregressa attività investigativa nel quartiere Ottavia: questi gli “ingredienti” che hanno guidato gli investigatori all’interno dell’abitazione di un 24enne, cittadino di origine brasiliana. In particolare, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un esercizio commerciale, nelle cui vicinanze avevano notato un particolare andirivieni. A far scattare il controllo degli agenti una discussione fra il titolare dell’esercizio commerciale ed altre due persone. All’atto dell’ispezione F.A. 30enne, cittadino libico, consegnava spontaneamente un ...

CorriereCitta : Roma, scoperto un ‘supermercato’ della droga: maxi sequestro, 3 arresti - SalvatoreFras10 : RT @RaiQuattro: Grazie a Valentina Nappi abbiamo scoperto che Roma è piena di graziosi animali da compagnia #PigiamaRave - saverioraimondo : RT @RaiQuattro: Grazie a Valentina Nappi abbiamo scoperto che Roma è piena di graziosi animali da compagnia #PigiamaRave - carlopalomar : RT @RaiQuattro: Grazie a Valentina Nappi abbiamo scoperto che Roma è piena di graziosi animali da compagnia #PigiamaRave - RaiQuattro : Grazie a Valentina Nappi abbiamo scoperto che Roma è piena di graziosi animali da compagnia #PigiamaRave -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scoperto

La Repubblica

Cesare Bocci torna su Canale 5 per una serie completa di Viaggio nella Grande Bellezza, la serie di documentari che porterà il pubblico alla scoperta delle opere d’arte presenti in Italia. Ogni puntat ...La Polizia Locale di Fiumicino in servizio all’Aeroporto Leonardo da Vinci ha individuato un NCC che, pur avendo una licenza rilasciata da un comune della Puglia, operava nel territorio della Città me ...