Rauti | “Crediamo nella promozione | questa squadra non ha limiti Monza? C’è una differenza”

(Di martedì 12 gennaio 2021) "Lucca? Ci conosciamo bene. Lorenzo è forte, ha grandi potenzialità e farà tanto".Parola di Nicola. Diversi sono stati i temi trattati dall'attaccante del Palermo, approdato in estate alla corte di Roberto Boscaglia in prestito dal Torino, intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': dagli obiettivi della compagine rosanero, reduce dalla vittoria conquistata in extremis contro la Cavese proprio grazie alla rete messa a segno dal classe 2000, alla prossima gara in programma al "Renzo Barbera"."Abbiamo bisogno di vincere, se lo facciamo con me e Lucca o con Saraniti è lo stesso, abbiamo troppa fame di vittorie. Noi giovani ci stiamo mettendo in gioco. I grandi ci stanno aiutando tantissimo. Laattraverso i playoff è un obiettivo? Ci. Sappiamo che finora non abbiamo fatto bene e che ...