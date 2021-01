Ogni Mattina cambia tutto | arrivano una schiera di ospiti fissi | rubriche | tutorial e scherzi telefonici

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 12 gennaio 2021) Adriana Volpesi rinnova, anche nello studio, concentrandosi unicamente sull’intrattenimento e tralasciando tutta la parte legata all’informazione. Via Alessio Viola, il programma di Tv8 – in onda dal 18 gennaio sempre dal lunedì al venerdì dalle 9.45 alle 14.00 – sarà guidato dalla sola Adriana Volpe. Con lei un ricco parterre die non, per parlare di costume, società, cucina, spettacolo, gossip. In studio ci sarà Giovanni Ciacci, che alle ormai note – e noiose – pagelle affiancherà nuove: “Il calendario di Ciacci“, la memoria storica digiorno, e “Top of the Post“, con i voti ai trend topic e ai post social del giorno. Spazio alla conduttrice radiofonica LaMario, che porterà il suo punto di vista; allo psicologo Paolo Quaranta, che proporrà ...