Nuovo Dpcm in arrivo. Tra le regioni resta la divisione in fasce. Misure in vigore dal 16 gennaio. Sarà più facile finire in zona rossa (Di martedì 12 gennaio 2021) Per l'ok definitivo delle nuove Misure di contrasto al Coronavirus che entreranno in vigore il 16 gennaio bisognerà aspettare giovedì mattina quando, dopo che il ministro della Salute Roberto Speranza le avrà illustrate in Parlamento, verrà convocato dal ministro Francesco Boccia un ulteriore incontro con gli enti locali. Nel vertice di ieri mattina con i rappresentanti delle regioni e dei comuni, Speranza ha chiarito che Sarà mantenuto il modello delle fasce, cioè il sistema della divisione delle regioni in zone gialle, arancioni e rosse, ma le soglie di rischio per entrare in una determinata fascia potrebbero essere riviste al ribasso: Rt 1 per le arancioni e 1,25 per le rosse. "Ma pensiamo di intervenire anche sugli indici di rischio per facilitare ...

