Neve in Sardegna, bus di linea bloccato nel Nuorese: un fuoristrada di passaggio arriva in soccorso – Video (Di martedì 12 gennaio 2021) Impantanato a causa delle abbondanti nevicate. Un autobus di linea dell'Arst, l'azienda regionale dei trasporti extraurbani, è rimasto bloccato stamattina sulla Strada provinciale 7 tra Fonni e Desulo, nella zona montana del Nuorese. Per farlo ripartire è stato necessario l'intervento di un fuoristrada di un privato di passaggio. Il Video che documenta quei momenti è stato diffuso, sul suo profilo Facebook, dall'ex sindaco di Desulo Gigi Littarru. "Siamo alle solite", ha commentato il primo cittadino per denunciare il mancato utilizzo degli spazzaNeve sulle strade di montagna dell'interno dell'Isola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

