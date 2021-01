Madrid innevata | i calciatori dell’Atletico si fanno prestare una Panda 4×4 per andare all’allenamento – Video

(Di martedì 12 gennaio 2021) Le immagini dicolpita da una forte nevicata stanno facendo il giro del mondo. Tra problemi alla circolazione e persone che hanno rischiato di rimanere bloccate, c’è anche chi ha rispolverato vecchie glorie del passato. Come il calciatore, Yannick Carrasco che, con il timore di non riuscire a raggiungere l’allenamento, ha chiesto in prestito al proprio vicino una vecchia4×4. La clip del viaggio verso il campo, girata da altri colleghi, è diventata virale: con lui in auto anche i compagni, il difensore Šime Vrsaljko e il centrocampista Thomas Lemar. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MADRID - Il calcio non si ferma a Madrid, anche se le partite vengono rinviate (come Atletico-Athletic) e a causa della tempesta Filomena le strade non sono ancora sicure dopo le nevicate storiche dei ...Per ovviare al maltempo e permettere agli uomini del Cholo Simeone di allenarsi questa mattina la dirigenza dei Colchoneros ha messo a disposizione di calciatori e staff dei SUV 4X4 in grado di percor ...