Lega Pro, Ghirelli confermato presidente (Di martedì 12 gennaio 2021) La Lega Pro reste nelle mani di Francesco Ghirelli che è stato eletto questa mattina a Fiumicino. Il confermato presidente ha battuto con 49 voti il rivale Andrea Borghini, ex a.d. della Carrarese, che ne ha ricevuti 3. Quattro le schede bianche e un astenuto. Ghirelli era stato eletto la prima volta a novembre del 2018. I due posti da vicepresidente sono andati al giornalista economico-sportivo Marcel Vulpis e al dirigente di Sport e Salute Luigi Ludovici. Nel direttivo Alessandra Bianchi (Padova), Mauro Bosco (Vis Pesaro), Angelo D'Agostino (Avellino), Orazio Ferrari (Pistoiese), Antonio Magrì (Virtus Francavilla) e Patrizia Testa (Pro Patria). Il programma del presidente per far ripartire una Serie C che arranca, tra conti in rosso e bufera Covid, punta su due temi ... Leggi su itasportpress (Di martedì 12 gennaio 2021) LaPro reste nelle mani di Francescoche è stato eletto questa mattina a Fiumicino. Ilha battuto con 49 voti il rivale Andrea Borghini, ex a.d. della Carrarese, che ne ha ricevuti 3. Quattro le schede bianche e un astenuto.era stato eletto la prima volta a novembre del 2018. I due posti da vicesono andati al giornalista economico-sportivo Marcel Vulpis e al dirigente di Sport e Salute Luigi Ludovici. Nel direttivo Alessandra Bianchi (Padova), Mauro Bosco (Vis Pesaro), Angelo D'Agostino (Avellino), Orazio Ferrari (Pistoiese), Antonio Magrì (Virtus Francavilla) e Patrizia Testa (Pro Patria). Il programma delper far ripartire una Serie C che arranca, tra conti in rosso e bufera Covid, punta su due temi ...

SkySport : Lega Pro, Francesco Ghirelli rieletto presidente: è il suo secondo mandato - SkySport : ULTIM'ORA LEGA PRO Francesco Ghirelli rieletto presidente 49 voti a favore, 4 schede bianche, 1 astenuto #SkySport… - borghi_claudio : @nientediniente1 Eh come no... nel momento decisivo Trump ha proprio fatto un tweet pro Lega e sovranismo... Ah no,… - Pippoevai : RT @SportInsider: Elezioni Lega Pro. Eletto, all'inconsueta presenza del tifoso attivo Gravina, Francesco Ghirelli. Non é mancato l'ormai c… - ItaSportPress : Lega Pro, Ghirelli confermato presidente - -