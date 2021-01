La Nintendo Switch in versione speciale Super Mario (Di martedì 12 gennaio 2021) (Foto: Nintendo)Nintendo ha ufficializzato un’interessante nuova versione speciale della Switch dedicata al suo personaggio più amato ovvero Super Mario. L’edizione limitata della console da record porta in dote una particolarità non indifferente: per la prima volta viene infatti colorato il corpo centrale passando dal tradizionale nero della cornice attorno al display a un rosso acceso. Ed è proprio il rosso il colore predominante della Nintendo Switch – Mario Red & Blue Edition con un accenno di blu negli accessori, riprendendo le sfumature dell’iconica divisa dell’idraulico baffuto più famoso del mondo videoludico. Nello specifico, è tutta rossa sia la scocca centrale sia i joy-con staccabili così come il dock ... Leggi su wired (Di martedì 12 gennaio 2021) (Foto:ha ufficializzato un’interessante nuovadelladedicata al suo personaggio più amato ovvero. L’edizione limitata della console da record porta in dote una particolarità non indifferente: per la prima volta viene infatti colorato il corpo centrale passando dal tradizionale nero della cornice attorno al display a un rosso acceso. Ed è proprio il rosso il colore predominante dellaRed & Blue Edition con un accenno di blu negli accessori, riprendendo le sfumature dell’iconica divisa dell’idraulico baffuto più famoso del mondo videoludico. Nello specifico, è tutta rossa sia la scocca centrale sia i joy-con staccabili così come il dock ...

NintendoItalia : Sta per succedere qualcosa di grosso! Mario e Bowser Junior uniscono le forze in un'avventura bonus completamente n… - NintendoItalia : ?? Festival in arrivo! La battaglia tra super funghi e super stelle avrà inizio alle 23:00 di venerdì. Le magliett… - tiranser : RT @gamescore_it: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: ecco i contenuti del nuovo trailer - - CjHellectric : RT @GamesPaladinsIT: Mahjong Adventure è disponibile da oggi su Nintendo Switch - doctorappleita : RT @IGNitalia: Un'edizione speciale di #NintendoSwitch arriverà a febbraio, in concomitanza con il debutto di Super Mario 3D World + Bowser… -