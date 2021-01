John Reilly, morto a 84 anni l’attore di Beverly Hills (Di martedì 12 gennaio 2021) Ha interpretato il ruolo del padre di Kelly in Beverly Hills, l’annuncio della morte di John Reilly è arrivato dalla figlia Caitilin John Reilly, l’attore statunitense di Beverly Hills 90210, si è spento all’età di 84 anni. Un triste addio nel mondo del cinema – ma soprattutto della TV – americano, che perde un altro grande L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Ha interpretato il ruolo del padre di Kelly in, l’annuncio della morte diè arrivato dalla figlia Caitilinstatunitense di90210, si è spento all’età di 84. Un triste addio nel mondo del cinema – ma soprattutto della TV – americano, che perde un altro grande L'articolo proviene da Inews.it.

infoitcultura : Addio a John Reilly, il papà di Kelly Taylor in Beverly Hills 90210 - infoitcultura : Addio a John Reilly, il papà di Kelly in Beverly Hills 90210 - infoitcultura : È morto John Reilly, il padre della ricca Kelly in «Beverly Hills 90210» - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: “Immaginate la migliore persona nel mondo. Ora immaginate che la migliore persona nel mondo fosse vostro padre.” #JohnReil… - POPCORNTVit : Addio a John Reilly, attore di 'Beverly Hills 90210' e 'Dallas': aveva 86 anni -