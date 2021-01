In carcere a Bergamo, 34enne continuava a gestire lo spaccio di cocaina (Di martedì 12 gennaio 2021) Nonostante fosse detenuto nel carcere di Bergamo per un omicidio, continuava a gestire lo spaccio di cocaina nel Comasco. La Procura ha chiesto il giudizio immediato per lui e la sua banda di albanesi scovata dai carabinieri di Mozzate (Como). Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe venduto chili di polvere bianca in oltre 200 cessioni a una settantina di clienti, da Olgiate Comasco fino a Tradate e a Monza. I militari, al termine di un’indagine iniziata nel gennaio del 2018, avevano eseguito sette ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti albanesi. Tra loro un 34enne residente a Grassobbio, secondo gli inquirenti il capo della banda, che gestiva le attività direttamente dalla sua cella del carcere di Bergamo dove era ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 gennaio 2021) Nonostante fosse detenuto neldiper un omicidio,lodinel Comasco. La Procura ha chiesto il giudizio immediato per lui e la sua banda di albanesi scovata dai carabinieri di Mozzate (Como). Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe venduto chili di polvere bianca in oltre 200 cessioni a una settantina di clienti, da Olgiate Comasco fino a Tradate e a Monza. I militari, al termine di un’indagine iniziata nel gennaio del 2018, avevano eseguito sette ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti albanesi. Tra loro unresidente a Grassobbio, secondo gli inquirenti il capo della banda, che gestiva le attività direttamente dalla sua cella deldidove era ...

L’istituto di detenzione abruzzese e il carcere di Venezia costituiscono i due i focolai principali, stando ai dati aggiornati all'8 gennaio scorso. Dimezzati i casi tra i detenuti, mentre tornano ad ...

Nonostante fosse detenuto nel carcere di Bergamo per un omicidio, continuava a gestire lo spaccio di cocaina nel Comasco. La Procura ha chiesto il giudizio immediato per lui e la sua banda di albanesi ...

