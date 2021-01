Governo: Renzi, ‘ci stanno offrendo di tutto, non si risolve con una poltrona’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Il rimpasto ” è un racconto fatto dai media ma è falso. Quando dicono che Renzi fa tutto per un ministro in più, io rispondo con la verità ma veline di palazzo Chigi sapientemente imbeccate” dicono il falso “tanto che stiamo ragionando di dimissioni e non di rimpasto”. Lo dice Matteo Renzi a Cartabianca su rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Il rimpasto ” è un racconto fatto dai media ma è falso. Quando dicono chefaper un ministro in più, io rispondo con la verità ma veline di palazzo Chigi sapientemente imbeccate” dicono il falso “tanto che stiamo ragionando di dimissioni e non di rimpasto”. Lo dice Matteoa Cartabianca su rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

