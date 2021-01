Giulia Salemi, i Pretelli pro Gregoraci/ Lei "Non voglio abbia contro la famiglia" (Di martedì 12 gennaio 2021) Giulia Salemi dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020 non nasconde di essere in difficoltà per il clima creatosi con la famiglia di Pierpaolo Pretelli Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021)dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020 non nasconde di essere in difficoltà per il clima creatosi con ladi Pierpaolo

il_trash_ : Questa signora urla fuori dalla casa a Giulia..poi Elisabetta diffida Giulia e le dice che non ha mai detto nulla s… - danielafit : Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si sfidano a colpi di trap - danielafit : Intervista doppia con Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: arriva Adoro! In di... - AndreaCarli20 : Posso dire, io di gente che si vanta ne ho vista ma come giulia salemi non c'e nessuno... #gregorelli Apro e chiud… - danielafit : Grande Fratello VIP - Francesco Monte incontra la mamma di Giulia Salemi -