GF Vip, Signorini chiede scusa: "avrei potuto interrompere, non l'abbiamo fatto"

Al GF Vip Alfonso Signorini chiede scusa pubblicamente per lo scontro esagerato tra Antonella Elia e Samantha De Grenet della scorsa puntata. Il conduttore ha così deciso di spiegare e di farsi perdonare dai tantissimi telespettatori che hanno trovato il loro confronto esagerato e volgare. Nella scorsa diretta infatti, tra le due donne sono volati dei veri e propri insulti finiti nell'esagerazione e che non sono stati fermati ne dalla regia né tantomeno dallo stesso Alfonso Signorini. Una discussione che nei giorni a seguire ha creato una vera e propria indignazione sui social contro il conduttore che non ha fermato tale caos e che non ha chiesto scusa per le dure parole di Antonella Elia. Proprio per questo, durante la puntata di ieri, Alfonso Signorini ha deciso di fare un "mia culpa" pubblico.

