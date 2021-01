Finale Atp Antalya 2021, Bublik-De Minaur in tv: data, orario, diretta tv e streaming (Di martedì 12 gennaio 2021) Aleksandr Bublik e Alex De Minaur si affrontano nella Finale dell’Atp 250 di Antalya 2021. Il kazako ha avuto la meglio su Jeremy Chardy in tre set con il punteggio di 6-4 6-7(4) 6-3, mentre l’australiano si è imposto per 6-4 3-6 6-2 su Goffin. Si preannuncia un atto conclusivo ricco di emozioni tra due dei migliori giovani del circuito. Finale in programma mercoledì 13 gennaio alle ore 09:00: la partita non sarà visibile in televisione e nemmeno in streaming vista la mancanza di copertura tv. IL TABELLONE AGGIORNATO DEL TORNEO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Aleksandre Alex Desi affrontano nelladell’Atp 250 di. Il kazako ha avuto la meglio su Jeremy Chardy in tre set con il punteggio di 6-4 6-7(4) 6-3, mentre l’australiano si è imposto per 6-4 3-6 6-2 su Goffin. Si preannuncia un atto conclusivo ricco di emozioni tra due dei migliori giovani del circuito.in programma mercoledì 13 gennaio alle ore 09:00: la partita non sarà visibile in televisione e nemmeno invista la mancanza di copertura tv. IL TABELLONE AGGIORNATO DEL TORNEO SportFace.

