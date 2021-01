E se chiudessimo le province | invece delle regioni?

Leggi su wired

(Di martedì 12 gennaio 2021) (foto: Ross Sneddon/Unsplash)Quello della scelta della scala territoriale su cui impostare le restrizioni anti-contagio è un tema che ci accompagna fin dall’inizio della pandemia, e soprattutto dalla cosiddetta seconda ondata, ossia a partire dalla risalita dei contagi con la fine dell’estate e il mese di ottobre. In linea teorica le possibilità sono moltissime: un’unica zona nazionale senza alcuna distinzione dall’Alto Adige alla Sicilia, la suddivisione in(con l’eccezioneautonome), l’organizzazione su scala provinciale e persino qualcosa di ancora più fine, su base comunale o poli-comunale. Di fatto, la suddivisione inè l’unica che non è mai stata tentata. Prima del primo lockdown, all’inizio dell’epidemia in Italia tra fine febbraio e inizio marzo, sono state imposte zone rosse sui ...