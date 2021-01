Dakar 2021, Peterhansel vince la nona tappa (Di martedì 12 gennaio 2021) Succede di tutto nella nona tappa della Dakar, sui 574 chilometri nei pressi di Neom. A vincere nelle auto è Stephane Peterhansel che accumula ulteriore vantaggio sui rivali in classifica generale. Giornata storta per il qatariota Nasser Al-Attiyah, uscito fuori dal sentiero battuto procurandosi una doppia foratura che lo ha costretto a perdere tempo prezioso. Così come Carlos Sainz, vittima di una foratura e di un problema ai freni. Il leader allunga il proprio vantaggio su Al-Attiyah – primo degli inseguitori – fino a 17 minuti e 50 secondi. Nelle moto sorride José Cornejo che allunga su Toby Price a tre tappe alla conclusione della manifestazione. La tappa è andata a Kevin Benavides. Domani la Dakar 2021 si muoverà tra i 583 chilometri, dei quali ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Succede di tutto nelladella, sui 574 chilometri nei pressi di Neom. Are nelle auto è Stephaneche accumula ulteriore vantaggio sui rivali in classifica generale. Giornata storta per il qatariota Nasser Al-Attiyah, uscito fuori dal sentiero battuto procurandosi una doppia foratura che lo ha costretto a perdere tempo prezioso. Così come Carlos Sainz, vittima di una foratura e di un problema ai freni. Il leader allunga il proprio vantaggio su Al-Attiyah – primo degli inseguitori – fino a 17 minuti e 50 secondi. Nelle moto sorride José Cornejo che allunga su Toby Price a tre tappe alla conclusione della manifestazione. Laè andata a Kevin Benavides. Domani lasi muoverà tra i 583 chilometri, dei quali ...

