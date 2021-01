Calciomercato Torino, Vazquez è la grande occasione: Cairo tenta il colpo (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Torino di Urbano Cairo e Davide Vagnati deve correggere il tiro di una stagione, fin qui estremamente deludente, nel Calciomercato invernale. La programmazione, però, sfocia sul lungo raggio ed in questo mese potrebbero essere gettata, pesantemente, le basi per il nuovo anno. Con un solo, grande obiettivo: non vivere mai più un avvio di campionato così problematico. Nelle ultime cinque partite di Serie A, la squadra di Marco Giampaolo ha incamerato cinque punti, frutto di una sola vittoria e tre pareggi. Poco, troppo poco, per una compagine che, a livello di rosa, non rispecchia la sua attuale classifica: se il torneo finisse oggi, infatti, i granata sarebbero retrocessi in Serie B. Manca qualità alla squadra e, proprio per questo, i dirigenti si stanno muovendo su un’occasione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Ildi Urbanoe Davide Vagnati deve correggere il tiro di una stagione, fin qui estremamente deludente, nelinvernale. La programmazione, però, sfocia sul lungo raggio ed in questo mese potrebbero essere gettata, pesantemente, le basi per il nuovo anno. Con un solo,obiettivo: non vivere mai più un avvio di campionato così problematico. Nelle ultime cinque partite di Serie A, la squadra di Marco Giampaolo ha incamerato cinque punti, frutto di una sola vittoria e tre pareggi. Poco, troppo poco, per una compagine che, a livello di rosa, non rispecchia la sua attuale classifica: se il torneo finisse oggi, infatti, i granata sarebbero retrocessi in Serie B. Manca qualità alla squadra e, proprio per questo, i dirigenti si stanno muovendo su un’di ...

