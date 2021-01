Arriva lo smartphone strotolabile, prime immagini di Lg Rollable (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo smartphone strotolabile è realtà. Durante la presentazione delle novità al Ces 2021, Lg ha mostrato pochissimi secondi del suo Rollable, uno smartphone in grado di arrotolarsi e srotolarsi per ingrandire o rimpicciolire lo schermo. Nessuna informazione aggiuntiva né date di uscita o spiegazioni, solo una manciata di immagini per confermare che il telefono esiste e sta per Arrivare. Lg aveva già presentato al Ces 2019 una tv Oled arrotolabile. Ora lo smartphone; Lg Rollable è uno dei prodotti dell'"Explorer Project" di Lg, progetto che ha dato vita anche a Lg Wing, già in vendita, lo smartphone con le ali e che si propone di sperimentare soluzioni futuristiche ancora inesplorate che rivoluzionino la forma dei cellulari. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 gennaio 2021) Loè realtà. Durante la presentazione delle novità al Ces 2021, Lg ha mostrato pochissimi secondi del suo, unoin grado di arrotolarsi e srotolarsi per ingrandire o rimpicciolire lo schermo. Nessuna informazione aggiuntiva né date di uscita o spiegazioni, solo una manciata diper confermare che il telefono esiste e sta perre. Lg aveva già presentato al Ces 2019 una tv Oled arrotolabile. Ora lo; Lgè uno dei prodotti dell'"Explorer Project" di Lg, progetto che ha dato vita anche a Lg Wing, già in vendita, locon le ali e che si propone di sperimentare soluzioni futuristiche ancora inesplorate che rivoluzionino la forma dei cellulari.

