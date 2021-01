ZTE vince il Privacy Strategy Contribution Award di BSI

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) SHENZHEN, Cina, 11 gennaio 2021 /PRNewswire/ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori nel settore Internet Mobile, ha annunciato oggi di aver ricevuto ilda BSI in occasione della terza edizione dello Smart Summit Economic Forum, in riconoscimento del suo straordinario contributo alla protezione dellae alla conformità. Il forum ha visto la partecipazione di quasi 300 rappresentanti di note aziende, istituti di ricerca, associazioni di settore e dipartimenti governativi ed è disponibile in streaming dal vivo. BSI, organizzazione britannica che vanta 100 anni di attività, uno statuto reale ed è tra i membri fondatori dell'International ...