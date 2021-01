Wonder: tutte le differenze tra il film e i libri da cui è tratto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alcuni personaggi vengono fatti fuori, altri guadagnano spazio. Ecco tutto ciò che è stato smussato dal libro e amplificato nel film per rendere al meglio l'emotività della storia. Leggi su nospoiler (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alcuni personaggi vengono fatti fuori, altri guadagnano spazio. Ecco tutto ciò che è stato smussato dal libro e amplificato nelper rendere al meglio l'emotività della storia.

ciakmag : #WonderWoman1984: la Warner avanza la candidatura in tutte le categorie degli #Oscar ???? - badtasteit : #WonderWoman1984 la Warner lo propone in tutte le categorie degli Oscar, incluso Miglior Film - dalilen : mi emoziono tutte le volte che partono intro e wonder non ce la posso fare - deliux9 : ...E ripenso al weekend Quando tutte le volte Arbitrava Steve Wonder dando un rigore a te... - _tHSwk : @mitremailcul0 + wonder: song for no one, wonder, always been you, look up the stars, can’t imagine. Shawn è uno… -