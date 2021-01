Tumori | Pfizer e Myovant si accordano per relugolix

Ultime Notizie dalla rete : Tumori Pfizer

Corriere Nazionale

Myovant sigla un accordo di collaborazione con Pfizer per lo sviluppo e la commercializzazione di relugolix per il cancro alla prostata Le azioni di Myovant Sciences sono cresciute del 22% dopo la ...

Vaccinazione anitcovid: partita anche la Lombardia. Ma slitta l'arrivo delle seconde dosi

Milano, 4 gennaio 2021 - Si mette in moto la macchina dei vaccini anti-Covid in Lombardia. Una sessantina i vaccinati oggi all'Istituto nazionale tumori di Milano, un altro degli hub regionali. Oggi e ...