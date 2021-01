“Samantha De Grenet rischia grosso”. GF Vip, dopo quelle offese per lei tutto si complica (Di lunedì 11 gennaio 2021) Abbiamo seguito tutti la vicenda del dissing tra Carima e Samantha De Grenet aka la ‘tigre di Mompracem’. C’è da dire che in questa edizione in particolare del GF Vip, le cadute di stile non siano assolutamente mancate, tra chi è stato espulso per comportamento non consono e chi ha fatto del bodyshaming un normalissimo modo di parlare, non ci siamo risparmiati proprio niente. Ricordiamo bene quando Dayane Mello aveva imitato la camminata di una persona in sovrappeso, o di quando quando aveva detto a Mario Ermito di essere grasso. Ebbene, qualcun altro ha deciso di seguire le sue orme. E stiamo chiaramente parlando di Samantha De Grenet, che negli ultimi giorni pare sia stata un po’ indelicata. (Continua dopo le foto) Samantha De Grenet ha pronunciato una frase che è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Abbiamo seguito tutti la vicenda del dissing tra Carima eDeaka la ‘tigre di Mompracem’. C’è da dire che in questa edizione in particolare del GF Vip, le cadute di stile non siano assolutamente mancate, tra chi è stato espulso per comportamento non consono e chi ha fatto del bodyshaming un normalissimo modo di parlare, non ci siamo risparmiati proprio niente. Ricordiamo bene quando Dayane Mello aveva imitato la camminata di una persona in sovrappeso, o di quando quando aveva detto a Mario Ermito di essere grasso. Ebbene, qualcun altro ha deciso di seguire le sue orme. E stiamo chiaramente parlando diDe, che negli ultimi giorni pare sia stata un po’ indelicata. (Continuale foto)Deha pronunciato una frase che è ...

