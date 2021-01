Royal… shock Le più buffe smorfie di sorpresa dei reali

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Anche i royal sono umani. Anche a loro capita di rimanere scioccati di fronte a cose o eventi impressionanti. E a volte il loro stupore si traduce in espressioni buffe come quelle di qualsiasi umano. Ci sono tante foto a dimostrarlo. Nelle gallery in alto abbiamo raccolto le più divertenti. Da Kate Middleton rimasta letteralmente a bocca aperta dopo aver visto un documentario in tre D sugli animali estinti a Camilla di Cornovaglia sorpresa in una smorfia di stupore durante una corsa di cavalli passando per la buffa faccia della regina Elisabetta durante un evento nei giardini di Buckingham Palace.