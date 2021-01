Romanò Simchà con Enrico Fink e Santino Spinelli (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaio alle ore 17:30 , live dai canali social di Officine della Cultura, nuovo appuntamento di Officine Foyer con la presentazione pubblica dell'ultima produzione discografica della ... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaio alle ore 17:30 , live dai canali social di Officine della Cultura, nuovo appuntamento di Officine Foyer con la presentazione pubblica dell'ultima produzione discografica della ...

arezzoweb : Romanò Simchà con Enrico Fink e Santino Spinelli - GianniMicheli : I've just posted a new blog: Lekhà Dodì da Romanò Simchà - GianniMicheli : I've just posted a new blog: La musica per la festa si chiama Romanò Simchà -