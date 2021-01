Riprende la marcia del Samsung Galaxy Note 9 con patch di gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si torna a parlare anche sulle nostre pagine del Samsung Galaxy Note 9 a proposito del suo sviluppo software, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte risulta disponibile l’aggiornamento di gennaio. Nonostante non si tratti certo dell’ultimo arrivato, esattamente come avvenuto due mesi fa lo smartphone Android risulta tra i primi ad ottenere il pacchetto software mensile da parte del colosso coreano. Dettaglio non di poco conto, se pensiamo agli standard degli altri produttori in ambito mobile. In arrivo in Italia l’aggiornamento di gennaio 2021 per il Samsung Galaxy Note 9 Cosa sappiamo fino a questo momento a proposito dell’aggiornamento di gennaio 2021 destinato al Samsung Galaxy ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si torna a parlare anche sulle nostre pagine del9 a proposito del suo sviluppo software, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte risulta disponibile l’aggiornamento di. Nonostante non si tratti certo dell’ultimo arrivato, esattamente come avvenuto due mesi fa lo smartphone Android risulta tra i primi ad ottenere il pacchetto software mensile da parte del colosso coreano. Dettaglio non di poco conto, se pensiamo agli standard degli altri produttori in ambito mobile. In arrivo in Italia l’aggiornamento di2021 per il9 Cosa sappiamo fino a questo momento a proposito dell’aggiornamento di2021 destinato al...

