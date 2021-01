Napoli, si rivede Mertens in parte con il gruppo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Napoli - Dopo aver sconfitto ieri l' Udinese , il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno. Gli azzurri hanno messo nel mirino il match contro l' Empoli valido per gli ottavi ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 gennaio 2021)- Dopo aver sconfitto ieri l' Udinese , ilha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno. Gli azzurri hanno messo nel mirino il match contro l' Empoli valido per gli ottavi ...

mirko_masella : RT @CorSport: #Napoli, si rivede #Mertens in parte con il gruppo - CorSport : #Napoli, si rivede #Mertens in parte con il gruppo - sportli26181512 : #Napoli, si rivede Mertens in parte con il gruppo: Gli azzurri saranno impegnati con l'Empoli in coppa Italia… - Pablecito80 : RT @zHenjo_SJF: In #FiorentinaCagliari si rivede #Callejon e la prossima partita sarà al Diego Armando Maradona (non più San Paolo) contro… - MarioCantagall1 : RT @zHenjo_SJF: In #FiorentinaCagliari si rivede #Callejon e la prossima partita sarà al Diego Armando Maradona (non più San Paolo) contro… -