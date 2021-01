Maltempo in Spagna, le suggestive immagini aeree di Madrid innevata – Video (Di lunedì 11 gennaio 2021) La tempesta Filomena si è abbattuta sull’intera Spagna causando enormi disagi alla viabilità e provocando la morte di tre persone. A Madrid non si registravano bufere di neve e temperature così basse dagli anni ’70. I meteorologi spagnoli AEMET hanno previsto, nelle prossime ore, nuove e violenti gelate su gran parte della Spagna. Nelle zone montuose le temperature potrebbero scendere sotto i -10 gradi Celsius. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) La tempesta Filomena si è abbattuta sull’interacausando enormi disagi alla viabilità e provocando la morte di tre persone. Anon si registravano bufere di neve e temperature così basse dagli anni ’70. I meteorologi spagnoli AEMET hanno previsto, nelle prossime ore, nuove e violenti gelate su gran parte della. Nelle zone montuose le temperature potrebbero scendere sotto i -10 gradi Celsius. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

