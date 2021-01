LIVE Dakar 2021, nona tappa in DIRETTA: duello Barreda-Price tra le moto, Enrico comanda tra i quad (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.56 quad – Al check-point del km 40 si conferma Enrico (Enrico Racing Team) davanti a tutti: il cileno precede di 7? il francese Giroud (Team Giroud) e l’argentino (leader della classifica generale) Andujar di 1’49” del 7240 Team. 7.54 AUTO – Le auto hanno iniziato l’avventura di questa ottava tappa, siamo in attesa dei primi rilevamenti. 7.50 moto – Al rilevamento del 161° km l’australiano Toby Price (KTM) comanda la speciale n.8 con 2? di margine sullo spagnolo Joan Barreda (Honda) e 19? su leader della classifica generale Cornejo Florimo (Honda). Una speciale per cui molto serrata, che potrebbe però portare a dei distacchi maggiori nella seconda parte della stessa. 7.25 ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.56– Al check-point del km 40 si confermaRacing Team) davanti a tutti: il cileno precede di 7? il francese Giroud (Team Giroud) e l’argentino (leader della classifica generale) Andujar di 1’49” del 7240 Team. 7.54 AUTO – Le auto hanno iniziato l’avventura di questa ottava, siamo in attesa dei primi rilevamenti. 7.50– Al rilevamento del 161° km l’australiano Toby(KTM)la speciale n.8 con 2? di margine sullo spagnolo Joan(Honda) e 19? su leader della classifica generale Cornejo Florimo (Honda). Una speciale per cui molto serrata, che potrebbe però portare a dei distacchi maggiori nella seconda parte della stessa. 7.25 ...

OA_Sport : #DAKAR Seguite con noi la DIRETTA #LIVE dell'ottava tappa: la seconda Marathon potrebbe decidere il destino di ques… - zazoomblog : LIVE Dakar 2021 settima tappa in DIRETTA: Al Rajhi beffa Peterhansel tra le auto - #Dakar #settima #tappa #DIRETTA… - infoitsport : LIVE Dakar 2021, settima tappa in DIRETTA: Ricky Brabec vicino al successo tra le moto, Florimo nuovo leader della… - OA_Sport : #DAKAR - Seguite con noi la DIRETTA LIVE della settima tappa: una Marathon molto importante che darà un quadro alle… - infoitsport : LIVE Dakar 2021, sesta tappa in DIRETTA: classifica corta tra le moto. Prosegue il duello Peterhansel/Al-Attiyah tr… -