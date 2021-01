Lino Banfi, che gaffe! Scivolone e imbarazzo in diretta da Serena Bortone: la reazione della conduttrice (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lino Banfi è stato ospite di Serena Bortone all’interno del programma Oggi è un altro giorno. Nonno Libero ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato sia della sua vita privata che di quella professionale. Si è parlato, ovviamente, dello straordinario successo di “Un medico in famiglia”: «Io ho dato a nonno Libero un po’ di signorilità, Ho preso molto da lui, la versione spagnola era più cattiva, scurrile. Cucimmo il personaggio addosso a me. Ma ho avuto molto: la simpatia, l’amore di tre generazioni e sto per abbracciare la quarta», ha spiegato l’attore. Sul set de “Il medico in famiglia” Lino Banfi ha legato con tutti gli attori, in particolare con Giulio Scarpati, che nella fortunata fiction interpreta Lele Martini, il figlio di Nonno Libero: “Io ero ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021)è stato ospite diall’interno del programma Oggi è un altro giorno. Nonno Libero ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato siasua vita privata che di quella professionale. Si è parlato, ovviamente, dello straordinario successo di “Un medico in famiglia”: «Io ho dato a nonno Libero un po’ di signorilità, Ho preso molto da lui, la versione spagnola era più cattiva, scurrile. Cucimmo il personaggio addosso a me. Ma ho avuto molto: la simpatia, l’amore di tre generazioni e sto per abbracciare la quarta», ha spiegato l’attore. Sul set de “Il medico in famiglia”ha legato con tutti gli attori, in particolare con Giulio Scarpati, che nella fortunata fiction interpreta Lele Martini, il figlio di Nonno Libero: “Io ero ...

GossipItalia3 : Lino Banfi in lacrime a “Oggi è un altro giorno”: «Mi sentivo in colpa per mia figlia Rosanna» #gossipitalianews - ToninoLeone : RT @seneca1900: Lino Banfi è L @UNESCO ? @luigidimaio UNESCO e UNICEF sono la stessa cosa ? Non è che non conoscendo l’esistenze ne del… - CarloMontanari : RT @seneca1900: Lino Banfi è L @UNESCO ? @luigidimaio UNESCO e UNICEF sono la stessa cosa ? Non è che non conoscendo l’esistenze ne del… - Geppettino1 : @serenabortone Hola Guapa y Preciosa, sei molto più Bella, ogni giorno alla Tv, che in questa foto di Perfil. Più t… - tatho25945954 : Lino Banfi che fa dire al papa pasta italiena porca puttena è un sogno che si realizza -