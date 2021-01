In questa foto è in compagnia di suo fratello, adesso è un’ex amatissima vincitrice del GF Vip: è proprio lei (Di lunedì 11 gennaio 2021) Chi è questa ex amatissima vincitrice del GF Vip bambina? In questa foto è insieme a suo fratello, siete riusciti a riconoscerla? I dettagli. Siete riusciti a riconoscere questa deliziosa bambina in compagnia di suo fratello? Diciamo la verità: è praticamente impossibile non riconoscerla. Anche perché, vi assicuriamo, se da piccola era bellissima, da giovanissima L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 11 gennaio 2021) Chi èexdel GF Vip bambina? Inè insieme a suo, siete riusciti a riconoscerla? I dettagli. Siete riusciti a riconosceredeliziosa bambina indi suo? Diciamo la verità: è praticamente impossibile non riconoscerla. Anche perché, vi assicuriamo, se da piccola era bellissima, da giovanissima L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

chetempochefa : 'In questa foto c'è una bambina tenuta sulle spalle dal padre e un poliziotto che ha il cannoncino dei lacrimogeni… - juventusfc : La foto è questa ???? Il numero è il 14. La spiegazione del numero è qui ?? - Ettore_Rosato : Per fortuna non si è fatto male nessuno. Però guardate che scandalo. Questo è uno dei più grandi ospedali di Napoli… - TwihardMuser : Questa foto me la tatuo in fronte - smurf896 : RT @DNesli91: 'Ti faccio questo, facciamo quello, mi mandi video, fammi questa foto ecc' FACCIAMOLO! BASTA SEXTING! ?? -