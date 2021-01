Hubert Auriol ritratto de “L’Africain” (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Dakar, nel corso della settima tappa, si è vestita a lutto invece di festeggiare. Hubert Auriol, la sua leggenda tra le più acclamate, si è spento dopo una lunga degenza in ospedale. Affetto da patologie cardiache, lo scorso novembre aveva contratto il Covid 19, finendo in terapia intensiva. Anche il suo cuore “sentimentale” si è danneggiato, apprendendo la notizia della scomparsa della moglie Caroline, morta il 3 dicembre in un incidente stradale. In questo articolo tributo, Periodicodaily vi racconterà la leggenda di Auriol, delle sue imprese meccaniche e del suo amore per il continente africano. Chi era Hubert Auriol? Classe 1952, Hubert Auriol aveva in comune con l’altra leggenda della Dakar, Thierry Sabine, il “Mal d’Africa”. Per ragioni diverse: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Dakar, nel corso della settima tappa, si è vestita a lutto invece di festeggiare., la sua leggenda tra le più acclamate, si è spento dopo una lunga degenza in ospedale. Affetto da patologie cardiache, lo scorso novembre aveva contratto il Covid 19, finendo in terapia intensiva. Anche il suo cuore “sentimentale” si è danneggiato, apprendendo la notizia della scomparsa della moglie Caroline, morta il 3 dicembre in un incidente stradale. In questo articolo tributo, Periodicodaily vi racconterà la leggenda di, delle sue imprese meccaniche e del suo amore per il continente africano. Chi era? Classe 1952,aveva in comune con l’altra leggenda della Dakar, Thierry Sabine, il “Mal d’Africa”. Per ragioni diverse: ...

SkySportF1 : Dakar, morto Hubert Auriol: fu il primo a vincere la corsa in moto e in auto #SkyMotori - Eurosport_IT : 'Se oggi la Dakar è così è grazie a personaggi come lui' ???? L'omaggio per Hubert #Auriol, scomparso all'età di 68… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: La Dakar perde il suo simbolo: ci ha lasciati Hubert Auriol, l'Africain era stato il primo a vinc... - cecchignola71 : Triste notizia. La Dakar è una mia passione. Lui un grande. ?? 'Hubert Auriol è andato in cielo - Dakar -… - Angela300564201 : Dakar, morto Hubert Auriol: fu il primo a vincere la corsa in moto e in auto -