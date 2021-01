Grecia, caldo anomalo a gennaio: spiagge affollate e sanzioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) . Multe per coloro che non indossavano la mascherina In Grecia caldo anomalo, 28 gradi a gennaio. L’ondata di caldo ha… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) . Multe per coloro che non indossavano la mascherina In, 28 gradi a. L’ondata diha… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Corriere : Caldo record in Grecia, fino a 28 gradi: parchi e spiagge presi d'assalto (senza distanziamento) - repubblica : Grecia, caldo record fuori stagione: folla sulle spiagge nonostante il lockdown - SkyTG24 : Caldo record in Grecia, 28 gradi a gennaio: spiagge affollate nonostante il lockdown - publish70628725 : Coronavirus, caldo record in Grecia: spiagge prese d’assalto - elipez58 : RT @corsainsalita: Magari chissà... Sarò noioso io coi miei nuraghi ma queste notizie hanno rotto le... Caldo record fuori stagione: in Gre… -