Governo, Renzi 'Non sono io a chiedere la conta in Aula' (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - "Io non ho mai chiesto la conta in Aula ma il presidente del Consiglio ha detto "Ci vedremo in Aula e ci conteremo lì". Non siamo noi che vogliamo la conta". Lo ha detto il leader ... Leggi su gazzettadiparma (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - "Io non ho mai chiesto lainma il presidente del Consiglio ha detto "Ci vedremo ine ci conteremo lì". Non siamo noi che vogliamo la". Lo ha detto il leader ...

borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - fattoquotidiano : Cronologia di un mese di crisi tra Renzi e il governo: così ad ogni tentativo di ricomposizione Italia viva ha risp… - petergomezblog : Governo, la nuova offensiva di Renzi: “Se Conte vuole la conta in Parlamento fa un errore politico e numerico” - valtaro : #Crisi di governo, la rivelazione di Maria Teresa Meli: 'Renzi vuole fare fuori Conte e ... - Noovyis : (Governo, ministro D’Incà: “Renzi? Chi dà instabilità non ha molti meriti. Alleanza Pd-M5s per il futuro è una pros… -