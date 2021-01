GFVip, Luce Caponegro rompe gli indugi: “Sono pronta” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Bomba sul GFVip, Luce Caponegro, ex pornostar nota come Selen, rompe gli indugi: “Sono pronta a partecipare, se vogliono”. (Instagram)Classe 1964, da ormai quasi 20 anni lontana dal mondo del porno, Luce Caponegro, da tutti conosciuta come Selen, è anche da diverso tempo lontana dallo spettacolo: era il 2004 quando partecipò a La Fattoria, il suo ultimo reality. —>>> Ti potrebbe interessare anche GF Vip, dura replica di Walter Zenga al figlio Andrea: ecco cosa ha scritto Sul grande schermo, l’abbiamo invece vista per l’ultima volta nel 2017, quando ha recitato un piccolo ruolo in “Ho ucciso Napoleone”, regia di Giorgia Farina. Ma la donna, che ancora è molto seguita, in particolare sul suo profilo Instagram, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Bomba sul, ex pornostar nota come Selen,gli: “a partecipare, se vogliono”. (Instagram)Classe 1964, da ormai quasi 20 anni lontana dal mondo del porno,, da tutti conosciuta come Selen, è anche da diverso tempo lontana dallo spettacolo: era il 2004 quando partecipò a La Fattoria, il suo ultimo reality. —>>> Ti potrebbe interessare anche GF Vip, dura replica di Walter Zenga al figlio Andrea: ecco cosa ha scritto Sul grande schermo, l’abbiamo invece vista per l’ultima volta nel 2017, quando ha recitato un piccolo ruolo in “Ho ucciso Napoleone”, regia di Giorgia Farina. Ma la donna, che ancora è molto seguita, in particolare sul suo profilo Instagram, ...

rob_1910 : RT @Mar_tina_XCIX: Gloria che cerca di mettere in cattiva luce l'atteggiamento di MTR e poi 'non è roba mia, non mi compete' allora STAI ZI… - Lotus3Patrizia3 : RT @Mar_tina_XCIX: Gloria che cerca di mettere in cattiva luce l'atteggiamento di MTR e poi 'non è roba mia, non mi compete' allora STAI ZI… - Mar_tina_XCIX : Gloria che cerca di mettere in cattiva luce l'atteggiamento di MTR e poi 'non è roba mia, non mi compete' allora STAI ZITTA #gfvip - tiemaisuccesso : Questo #GFvip ha raggiunto il culmine della falsità con questi due che dopo 20 giorni solo di limoni (perché dire b… - Emiemiliyy : @EmanuelaBalist1 Esatto anche questo. Ma poi questo continuo fare la vittima e addossare il suo malessere come se l… -