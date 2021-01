Genoa | Distrutta la Ferrari di Marchetti | L’aveva portata a lavare (Di lunedì 11 gennaio 2021) Federico Marchetti ha dovuto dire addio alla sua Ferrari. Il portiere del Genoa aveva portato a lavare l’auto da 300 mila euro, ma quando l’addetto all’autolavaggio si è messo alla… L'articolo Genoa Distrutta la Ferrari di Marchetti L’aveva portata a lavare proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) Federicoha dovuto dire addio alla sua. Il portiere delaveva portato al’auto da 300 mila euro, ma quando l’addetto all’autolavaggio si è messo alla… L'articololadiproviene da Meteoweek.com.

