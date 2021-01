Francia e Germania contrari alla chiusura del profilo Twitter di Trump | “Problematico | colossi web non possono autoregolamentarsi”

(Di lunedì 11 gennaio 2021)si diconodecisione didi chiudere definitivamente ildel presidente degli Stati Uniti, Donald, accusato di aver fomentato, con i suoi post incendiari, le rivolte che hanno portato all‘irruzione all’interno del Congresso americano dei supporter del tycoon che sostengono la sua tesi sui “brogli elettorali”, dei quali non esiste alcuna prova, durante le ultime Presidenziali di novembre. Il primo a manifestare laetà della presidenza tedesca è stato il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, che durante una conferenza stampa a Berlino ha dichiarato che “la Cancelliera ritieneche sia stato bloccato in modo completo l’accountdi ...

you_trend : I dati @OurWorldInData sulle vaccinazioni nei principali Paesi europei: l'Italia ha somministrato la prima dose all… - petergomezblog : Covid, la Francia prolunga le chiusure fino a fine gennaio. Gran Bretagna e Germania oltre i mille decessi in 24 or… - MaxMiglietta2 : RT @LorenzoCast89: Francia e Germania ritengono problematica la chiusura degli account di Donald Trump da parte delle piattaforme social. D… - Noovyis : (Francia e Germania contrari alla chiusura del profilo Twitter di Trump: “Problematico, colossi web non possono aut… - gsparise : RT @LorenzoCast89: Francia e Germania ritengono problematica la chiusura degli account di Donald Trump da parte delle piattaforme social. D… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Germania

Francia contro decisione di Twitter di escludere Donald Trump dal social dopo le proteste davanti al Campidoglio. Anche la Francia , come la ...Perché mortalità e letalità da Covid sono così alte in Italia? L’elevata età media non spiega da sola il primato. E perché in altri paesi europei prima e seconda ondata hanno dato esiti tanto diversi?