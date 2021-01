Focolaio in casa Celtic: gli scozzesi senza allenatore e 13 calciatori (Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ scoppiato un nuovo Focolaio nel mondo del calcio, nel dettaglio al Celtic che rischia di compromette le prossime partite. Secondo quanto comunicato, il club scozzese rimarrà senza 13 calciatori per la partita di Premiership scozzese contro l’Hibernian, appuntamento fissato per oggi. Il Focolaio sarebbe scoppiato dopo la positività del difensore Christopher Jullien, trovato positivo al test dopo il rientro da un campo di addestramento a Dubai. Scoppia un Focolaio in casa Celtic Assenti anche l’allenatore Neil Lennon e il suo assistente, sono stati infatti a contatto con Jullien. Il Celtic ha deciso di giocare comunque la partita contro l’Hibernian nonostante l’emergenza. La classifica non è delle migliori, il club ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ scoppiato un nuovonel mondo del calcio, nel dettaglio alche rischia di compromette le prossime partite. Secondo quanto comunicato, il club scozzese rimarrà13per la partita di Premiership scozzese contro l’Hibernian, appuntamento fissato per oggi. Ilsarebbe scoppiato dopo la positività del difensore Christopher Jullien, trovato positivo al test dopo il rientro da un campo di addestramento a Dubai. Scoppia uninAssenti anche l’Neil Lennon e il suo assistente, sono stati infatti a contatto con Jullien. Ilha deciso di giocare comunque la partita contro l’Hibernian nonostante l’emergenza. La classifica non è delle migliori, il club ...

