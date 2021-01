Elisabetta Gregoraci, succederà stasera per la prima volta: il pubblico del GF Vip già in fibrillazione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nuova puntata del GF Vip e, di sicuro, nuove sorprese. Una, rivelano le anticipazioni, è a dir poco inaspettata, riguarda la bella Dayane Mello. Come più volte raccontato nella Casa, la modella brasiliana ha un passato molto difficile e il pubblico ha subito trovato un posto speciale per lei. Vero è che i suoi ultimi comportamenti al GF Vip hanno fatto sì che moltissimi spettatori si siano schierati contro di lei ma di sicuro quello che a quanto pare ha pensato Alfonso Signorini farà emozionare tutti. Lunedì sera Dayane potrà infatti rivedere sua mamma. Probabilmente in videochiamata, ma scommettiamo che la gieffina non si aspetta questo incontro e si emozionerà non poco. (Continua dopo la foto) Dayane non sarà certamente l’unico argomento della serata. Signorini non potrà infatti fare a meno di parlare di quanto è accaduto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nuova puntata del GF Vip e, di sicuro, nuove sorprese. Una, rivelano le anticipazioni, è a dir poco inaspettata, riguarda la bella Dayane Mello. Come più volte raccontato nella Casa, la modella brasiliana ha un passato molto difficile e ilha subito trovato un posto speciale per lei. Vero è che i suoi ultimi comportamenti al GF Vip hanno fatto sì che moltissimi spettatori si siano schierati contro di lei ma di sicuro quello che a quanto pare ha pensato Alfonso Signorini farà emozionare tutti. Lunedì sera Dayane potrà infatti rivedere sua mamma. Probabilmente in videochiamata, ma scommettiamo che la gieffina non si aspetta questo incontro e si emozionerà non poco. (Continua dopo la foto) Dayane non sarà certamente l’unico argomento della serata. Signorini non potrà infatti fare a meno di parlare di quanto è accaduto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, gli ...

