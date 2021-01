“È nata Bianca”: fiocco rosa a UeD. È mamma bis di una femminuccia (Di lunedì 11 gennaio 2021) mamma per la seconda volta! E di una femminuccia. fiocco rosa, dunque, nella grande famiglia di UeD. L’annuncio, nemmeno a dirlo, è arrivato sui social, dove l’ex volto del dating show di Maria De Filippi, ancora oggi seguitissimo dai fan, ha pubblicato la prima foto della piccola con una tenera didascalia. “Per la nostra gioia alle 11:14 del 10/01/2021 è nata la nostra principessa Bianca”, il tutto corredato da tanti cuori e gli hasthag new born, little girl, second love e mamma bis. Il primo figlio è il piccolo Luigi, che è nato a luglio del 2018 dall’amore con il marito Valerio Tenneriello con cui la ex corteggiatrice tra le più amate di UeD è convolata a nozze il 28 dicembre del 2016. (Continua dopo la foto) La neo mamma bis è Sharon Bergonzi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021)per la seconda volta! E di una, dunque, nella grande famiglia di UeD. L’annuncio, nemmeno a dirlo, è arrivato sui social, dove l’ex volto del dating show di Maria De Filippi, ancora oggi seguitissimo dai fan, ha pubblicato la prima foto della piccola con una tenera didascalia. “Per la nostra gioia alle 11:14 del 10/01/2021 èla nostra principessa”, il tutto corredato da tanti cuori e gli hasthag new born, little girl, second love ebis. Il primo figlio è il piccolo Luigi, che è nato a luglio del 2018 dall’amore con il marito Valerio Tenneriello con cui la ex corteggiatrice tra le più amate di UeD è convolata a nozze il 28 dicembre del 2016. (Continua dopo la foto) La neobis è Sharon Bergonzi. ...

Franco32656300 : Fasciati ne abbiamo oggi? Rivolta dei vecchi MSI contro il Senatore #DeBertoldi per aver scritto che non accettava… - Goodmorning_ge : Lo storico Mamadou Ly torna con una nuova puntata di 'LA NOSTRA AFRICA'. La POLEMICA intorno alla piccola Greta, pr… - nolocalsplease : @xaidnlou @hecat0 Le differenze tra le esigenze di una donna bianca qualunque con una donna nera o disabile ecc non… - chiaralucetw : @ROspizio Siete davvero vergognosi. Ha occupato il congresso a volto scoperto e senza armi ma cosa ha assalito??!!!… - zombificazione : RT @zombificazione: Essere bianco non è un #privilegio che potrebbe essere #abolito o a cui dovrei #rinunciare. #immigrazione #Clandestina… -