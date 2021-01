È morto il super campione mondiale di Tetris (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Foto: Classic Tetris World Championship )Un’inaspettata notizia ha scioccato la comunità videoludica: il super campione di Tetris Jonas Neubauer è scomparso all’età di soli 39 anni per un’imprecisata emergenza medica improvvisa, come viene raccontato da un laconico tweet apparso sul suo profilo ufficiale su Twitter. Aveva vinto per ben sette volte l’importante torneo Classic Tetris World Championship. Molto attivo anche su Twitch dove trasmetteva regolarmente ai suoi oltre 25000 seguaci con il nickname di nubbinsgood, Jonas è morto lo scorso 5 gennaio 2021, ma la notizia è stata diffusa solamente alcuni giorni dopo dalla famiglia. Le ultime attività online di Jonas risalgono a capodanno su Twitch e al 4 gennaio su Twitter, non si conoscono ancora le cause ufficiali della ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Foto: ClassicWorld Championship )Un’inaspettata notizia ha scioccato la comunità videoludica: ildiJonas Neubauer è scomparso all’età di soli 39 anni per un’imprecisata emergenza medica improvvisa, come viene raccontato da un laconico tweet apparso sul suo profilo ufficiale su Twitter. Aveva vinto per ben sette volte l’importante torneo ClassicWorld Championship. Molto attivo anche su Twitch dove trasmetteva regolarmente ai suoi oltre 25000 seguaci con il nickname di nubbinsgood, Jonas èlo scorso 5 gennaio 2021, ma la notizia è stata diffusa solamente alcuni giorni dopo dalla famiglia. Le ultime attività online di Jonas risalgono a capodanno su Twitch e al 4 gennaio su Twitter, non si conoscono ancora le cause ufficiali della ...

Ultime Notizie dalla rete : morto super Costruiscono un "super-petardo": un morto. Il fratello sotto indagine L'Unione Sarda È morto il super campione mondiale di Tetris

Scomparso a soli 39 euro Jonas Neubauer, il super campione di Tetris che aveva vinto per nove volte il torneo Classic Tetris World Championship ...

È morto il disegnatore Steve Lightle

È morto il disegnatore statunitense Steve Lightle, noto per aver lavorato alle serie di DC Comics Legione dei Super-Eroi e Doom Patrol.

