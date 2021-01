“Dall’Europa un’impennata di contagi | servono ancora sacrifici” avverte Conte Domani il Recovery nel Cdm

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Se da un lato ci rincuora l’arrivo del primo vaccino (e l’approvazione di un secondo), e quindi il via alla massiccia campagna vaccinale, dall’altra c’è di che preoccuparsi, per la recrudescenza del virus che, come accelerato dalle differenti ‘varianti’, mai come ora rappresenta un’orribile e possibile possibilità in più diarsi.: “Contro il coronavirus e le sue varianti dobbiamo faremolti” E’ stato lo stesso premiera sottolinearlo, spiegando dai microfoni del Tg3 che, ”Dopo Gran Bretagna, Irlanda Germania, sta arrivando anche da noi e non sarà facile”. Dunque, ha aggiunto il capo dell’Esecutivo, “Sta arrivando una impennata dei, dopo Gran Bretagna, Irlanda Germania, sta arrivando anche da noi e non sarà facile, dobbiamo fare ...