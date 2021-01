Caso Tiziana Cantone, verso indagine per omicidio. Trovate tracce sul foulard con cui si è impiccata (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tiziana Cantone, verso l’inchiesta per omicidio. Ci sono tracce maschili nel foulard con cui si è impiccata la ragazza. La Procura della Repubblica di Napoli Nord avrà i dati, inclusi… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021)l’inchiesta per. Ci sonomaschili nelcon cui si èla ragazza. La Procura della Repubblica di Napoli Nord avrà i dati, inclusi… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

MUGNANO – Risaliva allo scorso 15 dicembre la notizia della riapertura del caso di suicidio di Tiziana Cantone, la 31enne morta a Mugnano dopo la diffusione di alcuni suoi video privati. Ben diciannov ...

Napoli – Saranno depositati alla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i dati, inclusi i contatti telefonici e le attività internet, ottenuti dall’accesso agli account di Tiziana Cantone, la 31enne ...

