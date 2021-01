Bambin Gesù, Zampa: bella notizia conferma presidente Enoc (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “La conferma di Mariella Enoc a presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ per i prossimi 3 anni e’ una gran bella notizia. In Mariella ho sempre trovato piena disponibilita’ ad ascoltare le necessita’ di Bambine, Bambini e adolescenti e a dare loro immediate ed efficaci risposte”. È quanto dichiara in una nota la Sottosegretaria di Stato alla Salute, Sandra Zampa. “Mariella Enoc ha sempre dimostrato grande disponibilita’ al tema della solidarieta’ e dell’assistenza, senza distinzione di razza o censo, proprio come ci insegnano la nostra Carta Costituzionale e la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, aggiunge Zampa, che conclude: ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “Ladi Marielladel Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale Pediatricoo Gesu’ per i prossimi 3 anni e’ una gran. In Mariella ho sempre trovato piena disponibilita’ ad ascoltare le necessita’ die,i e adolescenti e a dare loro immediate ed efficaci risposte”. È quanto dichiara in una nota la Sottosegretaria di Stato alla Salute, Sandra. “Mariellaha sempre dimostrato grande disponibilita’ al tema della solidarieta’ e dell’assistenza, senza distinzione di razza o censo, proprio come ci insegnano la nostra Carta Costituzionale e la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, aggiunge, che conclude: ...

