Azzolina: “La DAD non funziona più. Decisioni a breve sulla maturità” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Azzolina torna a parlare del nodo scuola: la Dad non funziona più, serve la riapertura degli istituti. E ancora, servono anche certezze sull’esame di maturità: le Decisioni verranno stabilite a… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021)torna a parlare del nodo scuola: la Dad nonpiù, serve la riapertura degli istituti. E ancora, servono anche certezze sull’esame di: leverranno stabilite a… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

AdLimen : RT @sempreciro: #Azzolina: 'La DAD non sta funzionando'. Hai provato a spegnere e riaccendere? - Renato47Rm : Scuola, Azzolina: 'La Dad non funziona più, sono preoccupata'. - thisisacasino : comunque l'azzolina ha ragione la dad non può funzionare, per tanti motivi che sicuramente saprete tutti, però allo… - iltirreno : Scuola, la ministra boccia la dad - Chiara05433689 : Mi dispiace ma dell' #Azzolina apprezzo solo il rossetto rosso che quotidianamente porta ... il resto è disastro #dad #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina DAD Scuola: Azzolina, la dad non funziona più sono preoccupata Agenzia ANSA Scuola: Sensi (Pd), 'da Azzolina irresponsabile scaricabarile su regioni'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Trovo irresponsabile e inutile lo scaricabarile della ministra Azzolina sulle regioni, così come la sua condanna della Dad. Con le regioni ci si confronta, si chiama ...

Scuola: Nobili a Sensi, 'Dad monumento? Da abbattere...'

(Adnkronos) - "Monumento alla Dad? Un monumento alle diseguaglianze che genera ... nonostante un accordo sottoscritto con la ministra Azzolina a fine dicembre per la riapertura il 7 gennaio? Un ...

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Trovo irresponsabile e inutile lo scaricabarile della ministra Azzolina sulle regioni, così come la sua condanna della Dad. Con le regioni ci si confronta, si chiama ...(Adnkronos) - "Monumento alla Dad? Un monumento alle diseguaglianze che genera ... nonostante un accordo sottoscritto con la ministra Azzolina a fine dicembre per la riapertura il 7 gennaio? Un ...