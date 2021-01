Al via LA’s Finest 2 su Fox, Jessica Alba e Gabrielle Union ancora insieme per l’ultima volta (Di lunedì 11 gennaio 2021) LA’s Finest 2 debutta da stasera su Fox. Il secondo ciclo di episodi dello spin-off di Bad Boys prende il via da lunedì 11 gennaio per raccontare nuove indagini del duo formato da Jessica Alba e Gabrielle Union, insieme per l’ultima volta (almeno finora). La serie segue i casi di Syd Burnett, sorella di Marcus nella trilogia cinematografica originale, che si trasferisce da Miami a Los Angeles. Qui lavora con la polizia locale dove fa coppia con Nancy McKenna, madre single e donna in carriera. Entrambe hanno alle spalle un passato complicato e sarà proprio questo ad unirle; insieme formano un duo di poliziotte formidabile alle prese con i casi più intricati. Dopo aver trasmesso la prima stagione lo scorso ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021)2 debutta da stasera su Fox. Il secondo ciclo di episodi dello spin-off di Bad Boys prende il via da lunedì 11 gennaio per raccontare nuove indagini del duo formato daper(almeno finora). La serie segue i casi di Syd Burnett, sorella di Marcus nella trilogia cinematografica originale, che si trasferisce da Miami a Los Angeles. Qui lavora con la polizia locale dove fa coppia con Nancy McKenna, madre single e donna in carriera. Entrambe hanno alle spalle un passato complicato e sarà proprio questo ad unirle;formano un duo di poliziotte formidabile alle prese con i casi più intricati. Dopo aver trasmesso la prima stagione lo scorso ...

