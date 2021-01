Agostino Miozzo: "Servirebbe il lockdown totale, ma non si può fare" (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’ondata del dopo Natale? “Ce la aspettiamo per la fine della prossima settimana”. Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in una intervista a “Il Messaggero” fa il punto sull’emergenza. “Purtroppo, però - premette Miozzo - qui c’è la considerazione drammatica alla quale ormai siamo arrivati dopo un anno di restrizioni larghe, strette, di provvedimenti rigorosi e meno rigorosi. E cioè che, dopo un anno così, è chiaro che il Paese sia in grande sofferenza. In alcune categorie sono alla disperazione: spettacolo, turismo, ristorazione, sport. Quindi, pur rendendoci conto che ovviamente la soluzione migliore sarebbe quella che abbiamo preso a marzo-aprile, ovvero il lockdown totale e nazionale, non possiamo più farlo”. “Ecco perché - continua il coordinatore del Cts - sono state ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’ondata del dopo Natale? “Ce la aspettiamo per la fine della prossima settimana”., coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in una intervista a “Il Messaggero” fa il punto sull’emergenza. “Purtroppo, però - premette- qui c’è la considerazione drammatica alla quale ormai siamo arrivati dopo un anno di restrizioni larghe, strette, di provvedimenti rigorosi e meno rigorosi. E cioè che, dopo un anno così, è chiaro che il Paese sia in grande sofferenza. In alcune categorie sono alla disperazione: spettacolo, turismo, ristorazione, sport. Quindi, pur rendendoci conto che ovviamente la soluzione migliore sarebbe quella che abbiamo preso a marzo-aprile, ovvero ile nazionale, non possiamo più farlo”. “Ecco perché - continua il coordinatore del Cts - sono state ...

