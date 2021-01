A Trieste raffiche di Bora oltre i 100 chilometri orari (Di lunedì 11 gennaio 2021) di Micol Brusaferro Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) di Micol Brusaferro

romi_andrio : RT @Gazzettino: Meteo, raffiche di Bora fino a 100 km/h - patrizia_fonda : RT @Ansa_Fvg: Maltempo: a Trieste raffiche di bora sfiorano 100 km/h. Vento in attenuazione nel pomeriggio #ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Maltempo: a Trieste raffiche di bora sfiorano 100 km/h Vento in attenuazione nel po… - il_piccolo : Wc chimico contro auto. E' successo intorno alle 18 di ieri sera in corso Saba a Trieste. Le forti raffiche di bora… - Ansa_Fvg : Maltempo: a Trieste raffiche di bora sfiorano 100 km/h. Vento in attenuazione nel pomeriggio #ANSA -