Uomini e Donne, Aurora visibilmente dimagrita: fan preoccupati per la dama del trono over (Di domenica 10 gennaio 2021) Tra le protagoniste assolute del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne emerge sicuramente la personalità vulcanica ma sempre pacata della dama Aurora Tropea. Quest’ultima, nelle prime puntate del… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021) Tra le protagoniste assolute del programma di Maria De Filippiemerge sicuramente la personalità vulcanica ma sempre pacata dellaTropea. Quest’ultima, nelle prime puntate del… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Covid superato in Italia il mezzo milione di vaccinati. Hanno ricevuto il la cura 310.465 donne e 191.218 uomini… - amnestyitalia : Oggi si apre la call per partecipare a “Free Patrick Zaki, prisoner of conscience”, edizione speciale del concorso… - TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - emailgoesfium : RT @escapethecors3t: in italia ci vorrebbe un partito delle donne, formato da donne e per le donne. solo le donne possono aver a cuore la c… - HariSel95300131 : @MaragnoThomas @A_Carioti @RiccardoDellaT1 @La_Lettura Le donne non sono sceme...sanno cosa rischiano i loro uomini -